玉山盃／教練一句話意外扛隊長 劉俊緯游擊攻守俱佳

新北市隊今天以3：0擊敗桃園市隊，拿下今年玉山盃冠軍，隊長劉俊緯也拿下最佳游擊手獎，原本以為自己沒辦法擔任隊長，結果教練一句「沒在跟你商量」的回應，讓他摸索出帶隊心得，也在攻守兩端幫助球隊。

劉俊緯在冠軍賽3打數1安打，5局的安打敲回球隊第2分，他表示，前兩2席沒有掌握好，第3次上去想要把握住機會，「把分數打回來。」

今年玉山盃劉俊緯攻守兩端表現平穩，作為隊長，總教練周宗志認為有發揮到帶頭的作用，「指定當隊長這幾個月有看到他的成長，只是未來若要往職棒發展，傳球跟打擊力道還可以加強。」

高二的劉俊緯聽到自己要接隊長時有些訝異，「本來以為是林盛恩，後來教練叫我過去，說要我當，我說可能不太行，結果教練回說『我沒有在跟你商量』。」不過由於劉俊緯跟高三學長感情不錯，帶隊也沒太大問題，「不想讓大家感覺是隊長，是真的尊重我，而不是怕我。」