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中職／只用對手一半打席 拿莫伊漾5轟殺上全壘打榜首位

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
拿莫．伊漾本季已敲5轟，成為全壘打榜上的大黑馬。報系資料照
拿莫．伊漾本季已敲5轟，成為全壘打榜上的大黑馬。報系資料照

味全龍隊拿莫．伊漾又帥又會打，今天出戰中信兄弟隊，在第4局敲出陽春砲，本季累積5轟已衝上並列第1，成為全壘打榜上的大黑馬。

拿莫．伊漾去年並未在一軍兌現教練團對他的期待，出賽77場繳出打擊率1成85、3轟，今年調整步調後再出發，從開季就維持高檔打擊成績，全壘打也一支接一支。

面對兄弟先發投手黃恩賜，拿莫．伊漾今天在第2局的打席，在轉播球評鍾重彩稱讚他今年打擊進步很多、人長得又帥的評論中，敲出內野安打、延續龍隊攻勢，第4局則是面對第2任投手吳哲源，一棒掃出陽春砲，助龍隊擴大為3：0領先。

拿莫．伊漾本季第5轟出爐，與樂天桃猿隊林立、中信兄弟隊許基宏並列領先，誇張的是，林立目前累積142打席，許基宏則是169打席，拿莫伊漾則在本季第76打席敲出5轟，開轟頻率大勝。

拿莫．伊漾生涯8轟，有5轟狙擊兄弟投手，2轟苦主為獅隊，另1轟則是打富邦悍將隊。

許基宏 林立 中信兄弟

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