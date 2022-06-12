玉山盃／奪冠淚崩 周宗志遺憾陸永茂、父親無法見證

以穀保家商、鶯歌工商兩校為主體的新北市隊，今天以3：0擊敗桃園市隊，在今年玉山盃青棒賽完成二連霸，賽後總教練周宗志忍不住淚崩，因為有兩位人生中最重要的人無法見證，「這是我最大的遺憾。」

周宗志賽後受訪時先稱讚先發投手林盛恩等人的優秀表現，但聊到要感謝的人突然語帶哽咽，「能拿到這個冠軍，要感謝陸永茂教練和我的父親，最大遺憾是他們兩人沒辦法見證，一年內兩個重要的人離開。」

斷斷續續道出感謝，周宗志眼淚奪眶而出，一旁的家人趕緊上前安慰，周宗志從打球到執教，一路上都受到父親周文濱的支持，周文濱更是宜蘭棒運的推手之一，而周宗志高中畢業後，就一直跟著中道中學總教練陸永茂學習。

周宗志曾率領中華隊拿下2019年U18世界盃冠軍，今年再次執掌兵符，他認為兩次心情上沒有大不同，目標是組成最強的隊伍，帶球員見識外面的世界。