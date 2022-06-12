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玉山盃／冠軍賽完封自評101分 林盛恩火球消失有原因

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
2022年玉山盃青棒賽冠軍戰，新北市隊投手林盛恩7局完投完封。記者蘇志畬／攝影
2022年玉山盃青棒賽冠軍戰，新北市隊投手林盛恩7局完投完封。記者蘇志畬／攝影

新北市隊林盛恩少了火球這項武器，仍靠著控球壓制桃園市隊，在玉山盃冠軍戰演出7局完投完封，幫助球隊以3：0奪勝，對自己的表現給出充滿自信的「101分」，也獲選為大會最有價值球員。

林盛恩開賽被曾聖安敲出1支安打，接下來連續投出18上18下，直到7局才被代打的陽念希敲出滾地球後因失誤上壘，但接下來又連抓3個出局數完成生涯首次的完封勝，投91球僅被敲出1安，另有5次三振，沒有保送。

過去最快球速154公里的林盛恩，根據場邊球探測速，今天最快僅148公里、均速146公里，招牌火球消失原因，是4局投完後右腿開始抽筋，後來經過伸展、包紮，降低疼痛感，撐到6局後就好轉演出完封。

新北市隊總教練周宗志誇讚林盛恩表現「100分」，林盛恩聽到後笑說：「那我給101分，一定要多一分。」不過他認為雖然投球內容好，但教練要的位置沒有投好，「比較好的是直球、變化球落差不會太大。」

7局雖然開局就被對手因失誤上壘，但林盛恩讓下兩棒敲出一壘滾地，最後飆出三振，他說：「自己想說幫助球隊贏球，最後一個打者有催一下，想要演出再見三振。」

這是林盛恩生涯第二次完投，前一次是在去年底的黑豹旗投出7局失2分的表現，他說：「這次比第一次感覺更好，因為是代表新北市，贏了就是代表台灣出國比賽。」

林盛恩是在四強結束後獲知先發，但前面3場比賽只投了1局，中間心情上一直很想投球，「還好有撐住，沒有因休太久就放鬆，每天晚上睡覺的時候都會想比賽情境。」

球速 玉山盃 黑豹旗

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