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玉山盃／林盛恩7局完封桃園 新北完成二連霸

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
2022年玉山盃青棒賽冠軍戰，新北市隊以3：0擊敗桃園市隊。記者蘇志畬／攝影
2022年玉山盃青棒賽冠軍戰，新北市隊以3：0擊敗桃園市隊。記者蘇志畬／攝影

新北市隊林盛恩在玉山盃青棒賽冠軍戰一夫當關，以91球完成7局完投完封，率領球隊以3：0擊敗宿敵桃園市隊，完成二連霸，也取得今年U18世界盃組隊權，林盛恩用再見三振結束比賽開心大吼，接受隊友灑水洗禮。

面對平鎮高中為主體的桃園市隊，林盛恩除了開賽被曾聖安敲出1支安打，接下來連續投出18上18下，直到7局才被代打的陽念希敲出滾地球後因失誤上壘，但接下來又連抓3個出局數，沒讓危機擴大。

對於林盛恩的表現，新北市隊總教練周宗志說：「100分。」原因是4局結束後，林盛恩腿部有點抽筋，在防護員伸展幫助下，撐完全場，後面牛棚一直有人熱身，不過最終沒有換投，原因是6局開始抽筋就有好轉，加上用球數不多。

去年新北市隊與桃園市隊因雨並列冠軍，今年兩隊再相逢，桃園市隊因平鎮主力參加王貞治盃無法續戰，戰力以一、二年級生為主，今天先發是高一的王彥恩，投出5局失3分的表現，但打線沒辦法突破林盛恩壓制。

周宗志表示，對方一年級生較多，而自家野手從去年培養至今，這點較具優勢，「主要還是盛恩的壓制，今天雖然速球沒有特別突出，但控球是優勢，搭配變化球有效壓制。」

除了林盛恩完封，新北打線也在2局下靠著楊峻豪安打得分，5局下劉俊緯打回第2分，6局下單局3安，邱鑫打回第3分。

2022年玉山盃青棒賽冠軍戰，新北市隊先發投手林盛恩。記者蘇志畬／攝影
2022年玉山盃青棒賽冠軍戰，新北市隊先發投手林盛恩。記者蘇志畬／攝影
2022年玉山盃青棒賽冠軍戰，新北市隊以3：0擊敗桃園市隊。記者蘇志畬／攝影
2022年玉山盃青棒賽冠軍戰，新北市隊以3：0擊敗桃園市隊。記者蘇志畬／攝影

平鎮高中 王貞治盃

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