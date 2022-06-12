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中職／索沙狀態下滑先下二軍 曾豪駒認為他有1點不容易

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊洋投索沙。報系資料照
樂天桃猿隊洋投索沙。報系資料照

樂天桃猿隊啟動洋投輪替，索沙昨天投完、今天已下二軍，14日的比賽將升上左投霸林爵，總教練曾豪駒談到索沙的狀況確實有下滑，近期球路偏高，但還是認為他已經不容易，狀況不佳但投球內容並沒有太差。

猿隊今天原訂在桃園球場出戰富邦悍將隊，由黃子鵬先發，但因場地嚴重積水延賽，下周4戰先發投手預計依序由霸林爵、黃子鵬、陳冠宇、狂威負責。

索沙昨天先發6.1局失4分（責失3分）吞敗，今天已下放二軍，曾豪駒表示，「他最近球速有掉，不是那麼穩定，其實前面幾場狀態就有下滑，我們在想是不是有點疲勞，所以把他先下二軍。」

索沙至今5場登板，全部都是6局以上的投球，取得2勝3敗、防禦率2.73，2連勝後接著3連敗，曾豪駒認為他的狀態雖有下滑，但帳面成績都還有撐住，「其實不容易啦，你看他內容也都沒那麼差，只是感覺上是這幾場的球都有偏高。」

猿隊14日在洲際球場出戰中信兄弟隊，預計由霸林爵先發，先前因疫情重創的戰力也都陸續歸位，今天朱育賢、張閔勛都已回歸一軍陣中，野手只剩成晉、藍寅倫還留在二軍調整。

猿隊目前在上半季僅剩0.5場勝差領先統一獅隊，戰情如履薄冰，曾豪駒說：「還有20幾場比賽，1場之間的勝差，還是要打到最後才知道。」打得正順時遇到疫情重挫戰力，曾豪駒不找藉口，「沒有啦！這些我覺得都還好，就是沒有把球賽贏下來而已。」

曾豪駒 索沙 霸林爵

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