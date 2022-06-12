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中職／猿隊未挑戰錯過追平分？曾豪駒還原當下判斷

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒（右）。報系資料照
樂天桃猿隊總教練曾豪駒（右）。報系資料照

樂天桃猿隊昨天以2：4輸給統一獅隊，6局下一度有追平機會，馮健庭在本壘攻防戰中被判出局，在獅隊總教練林岳平眼中是一半、一半的play，猿隊教頭曾豪駒則還原當下他的視角，他自己看及選手的感覺都認為是出局機率高。

昨天猿隊以2：3進入6局下，其實一度有機會扳平，林泓育打向左外野，獅隊外野手李丞齡發生接球瑕疵，這一漏讓球滾到後面變成二壘打，給予一壘上的馮健庭搶攻本壘的機會，但李丞齡及時補救，與陳重廷、林岱安合力完成這場本壘攻防戰，讓馮健庭在本壘前被判出局。

林岳平昨天賽後認為這是滿關鍵的一個play，本壘攻防看起來是55波，李丞齡的漏球結局幸運，餅總也虧這位陣中天兵：「每次失誤，欸～都有好的結果。」

曾豪駒今年以超高挑戰成功率著稱，但昨天並未針對這個play提出挑戰，他還原一瞬間的判斷，「當下選手撲下去的感覺是球先到，我們也是覺得出局機率高。」

他坦言後來再看重播，是覺得有機會安全上壘，但這是結果論，「後續再看畫面，大家會覺得應該怎樣怎樣，但這些都是一瞬間的判斷，沒有做就是過了。」

馮健庭 林岳平 曾豪駒

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