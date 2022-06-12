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日職／王柏融單場雙安 破二軍連7打數0安低潮

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
王柏融。 擷圖自推特(資料照)
王柏融。 擷圖自推特(資料照)

前面7打數無安打的低潮，王柏融今天用單場雙安破除，在日職火腿隊二軍調整中的「大王」，今天對巨人隊二軍3打數2安打，打擊率回升到2成94，只是火腿最終以1：6敗給巨人隊。

王柏融今天擔任第一棒、左外野手，1局上先敲出右外野安打，終結連7打數無安打，2局雖然遭到三振，不過5局再敲出中外野安打，之後被代跑換下，結束今天工作。

火腿全場7支安打，但分布零星，只有6局下佐藤龍世的陽春砲破蛋，而巨人隊全場10支安打，高效率得到6分，包括中田翔的一發陽春砲。

王柏融從6月9日開始連4場出賽，不過前3場、7打數無安打，只有9日獲得四壞保送、10日遭觸身球，有2度上壘，今天單場雙安趕進度。

王柏融 巨人

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