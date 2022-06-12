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日職／宋家豪8球1局下班 吳念庭代守證明傷勢無礙
日本職棒樂天隊今天前7局打完取得7分領先，宋家豪8局上來調整防禦率，8球投完1局無失分，讓數據下修到2.84；西武隊吳念庭也是在大比分後上場代守，先前被自打球打中的膝蓋沒有大礙。
樂天今天以9：2擊敗巨人隊，宋家豪上場時大勢底定，他也沒有拖戲，8球投出三上三下，讓丸佳浩、沃克（Adam Walker）敲出飛球出局，再讓吉川尚輝敲出二壘滾地出局，1局無失分，最快球速148公里。
樂天先發投手則本昂大7局被敲6支安打，另有7次三振，失2分拿下勝投，也是生涯效力樂天9年來累積的第100勝，日職史上第141人，從2013年4月5日登板開始，累積226場達陣。
西武今天則是以11：0大勝廣島隊，吳念庭在7局上上場代守三壘，隨後在7局下的打擊遭到三振，不過這是他自10日被自打球打中右膝蓋後第一次上場，昨天已在臉書報平安的他，用實戰證明沒事。
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