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中職／悍將補賽第28人有彩蛋 詹智堯接獲通知只求盡力

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
詹智堯。 報系資料照
詹智堯。 報系資料照

富邦悍將隊明天將有周一補賽，出戰統一獅隊，按規定可啟用第28人，人選可能出現「彩蛋」，若明天決定由范米特先發，第28人將登錄外野教練兼選手詹智堯

悍將隊今天原訂在桃園球場出戰樂天桃猿隊，但因場地積水嚴重延賽，范米特順延到明天或是照計畫由楊彬成為第28人扛起此戰，教練團還要再討論，這一延賽也讓總教練丘昌榮靈光乍現。

談到明天選手異動時，丘總露出微妙的笑容，確認可以公布後才吐露，詹智堯可能在明天以選手身分出賽，今天也已完成註冊。

詹智堯生涯已累積一軍996場出賽，千場里程碑一直都在他的視野中但不強求。他透露，自己也是剛剛才得到通知，還未底定明天能否以選手身分上場，但是唯一想法是「教練賦予我什麼責任就是去盡力做好」。

丘總爆料詹智堯一直都有在偷練，詹智堯本人則說：「我是光明正大的小練一下。」以教練兼選手身分加入悍將，詹智堯的正職仍是教練，其次才是選手，他說：「主要還是以協助選手訓練為主，自己就是找時間去練，選手在練時也陪他們一起接球，以自己的場上經驗教導他們判斷、技巧。」

詹智堯坦言，久沒比賽，比賽強度是不可能只透過練習就感受到，看球的速度感在實戰場上還是會有很大差異，「明天剛好碰到禮拜一，可以多一個名額，既然讓我登錄，可以下場就盡力。」明天獅隊預計推出古林睿煬接續未完的賽事。

詹智堯表示，自己並未預期何時可以補足4場，「現實和幻想不會一樣，把當下該做好的做好就好。」今年也曾遇到同樣擔任教練兼選手的獅隊老將潘武雄，關心他何時要達陣千場出賽，「我是回答他，我現在站這個位置還滿適應的，不急，還是希望選手可以成長、球隊戰績可以打起來，也是我來這裡最主要的目的。」

詹智堯 樂天桃猿 丘昌榮

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