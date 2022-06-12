玉山盃／守備被評像林哲瑄 鍾庭貴：沒那麼誇張

台北市隊在今年玉山盃青棒賽最終戰因雨喊停，與台南市隊並列季軍，北市總教練李杜宏對中外野手鍾庭貴給出「很像林哲瑄」的評價，鍾庭貴自己聽到是說：「沒那麼誇張。」

李杜宏在檢視球隊賽事表現時，點出值得期待的高二生，就讀稻江商職的鍾庭貴就被認為有一項能力可比富邦悍將隊「釣蝦」林哲瑄，「判斷起跑的能力在高中生中很少見。」

鍾庭貴對教練評價當然有點受寵若驚，因為速度快，從國小就被教練排在外野，「教練是說在外野比較有發揮，也慢慢體會，現在看到投手投內角或外角，大概就可以先判斷起步方向。」

出身台南的鍾庭貴因為想要挑戰自我而北上就學，談到欣賞的外野手，不是同樣曾在台南就讀的林哲瑄或郭天信，而是陳傑憲，原因很簡單，鍾庭貴說：「因為我支持統一獅。」

鍾庭貴因離家近就讀公園國小，小學放學時看到三個學長在投球、接捕、打擊，路過的他被問到：「學弟，這球是好球還是壞球？」從此燃起棒球魂，他對這一幕還記憶深刻，由於一年級還不能入隊，只能到球場後面幫忙撿球，升三年級就立刻加入，就此走上棒球路。