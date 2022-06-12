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玉山盃／大雨攪局 台北市、台南市並列季軍
2022年玉山盃青棒賽季軍戰今天在天母棒球場開打，台北市隊與台南市隊雨中熱鬥，打完3局北市雖以6：4領先，然而雨勢大到無法繼續，最終宣布兩隊並列季軍。
北市是在2局上突破南市先發投手黃宥幃，單局攻下6分，不過自家先發投手陳麒安也在3局下遇到狀況，接連投出保送，讓南市也攻下4分，只是比賽來不及等到結果就因雨宣告兩隊並列。
北市總教練李杜宏表示，比較遺憾的地方是，因為先前隊員確診，團練時間只有5天，體能確實不理想，「拿到第三名有點美中不足。」
這次玉山盃之旅，李杜宏希望讓球員測試一下與新北、桃園市隊伍的差距，看得出心理素質還不夠成熟，「投手表現有優於往年，不過打擊、守備老實說只有70分。」
今年高三生中，李杜宏表示：「舒治浩、林培緯、余梓銘表現不錯。」高二生也看到值得期待的人物，「像是張元愷、黃翰克，中外野手鍾庭貴。」李杜宏更評價鍾庭貴的飛球判斷可比「釣蝦」林哲瑄，「判斷起跑的能力在高中生中很少見。」
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