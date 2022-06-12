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玉山盃／火球男林振瑋13日赴美打夏季聯盟 爭取旅美機會

中央社／ 台北12日電
文化大學林振瑋。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
文化大學林振瑋。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

文化大學火球男林振瑋今天現身玉山盃替台南市隊加油，預計明天啟程赴美國打夏季聯盟，他表示，希望看一下自己的程度，也讓國外球探看，期待有機會追隨舅舅郭泓志的腳步旅美。

林振瑋畢業於南英商工，目前就讀文化大學2年級，在110學年度大專棒球聯賽（公開一級）飆出個人生涯最快球速158公里。

林振瑋身高202公分，加上球速優勢，從去年U23世界盃棒球賽打完後，就一直有美職球隊接洽，據了解，有正式開價的超過5支球隊，但由於價碼不如預期，一直沒能確定簽約。

林振瑋想給自己更多機會，明天啟程赴美國威斯康辛州打夏季聯盟，他今天接受中央社記者訪問表示，「主要想看一下世界，也看看自己的程度在哪裡，也給國外球探看一下、增加機會。」

林振瑋打完全國成棒甲組春季聯賽之後就回到台南維持訓練，舅舅郭泓志也會幫忙微調，他表示近期沒有做太多調整，只要維持球感，讓身體不要散掉。

林振瑋回憶，郭泓志還在美職打拚的時候，自己大概10歲，「知道他很厲害，他算是棒球路上影響我最深的人，看到他曾在大聯盟舞台表現，也會想要跟他一樣。」現在目標還是旅美，再拚1、2年，日職、中職暫時不考慮。

此次出國打夏季聯盟，林振瑋目標是不要受傷，也希望把投球局數拉長；林振瑋也有入選U23世界盃棒球賽培訓隊名單，培訓隊預計8月10日展開集訓，林振瑋8月底歸國後會加入訓練。

玉山盃全國青棒錦標賽季軍戰由台南市隊與台北市隊交手，台南市隊以南英商工為主體，林振瑋也特地到場替球隊加油，林振瑋笑說過去高中沒有打過玉山盃，希望學弟們好好加油。

棒球 玉山盃 郭泓志

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