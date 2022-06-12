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中職／同年進職棒又同場1100安 郭嚴文、陳鏞基「真‧同梯」

聯合新聞網／ 綜合報導
陳鏞基和郭嚴文同場達成1100安。 本報合成
陳鏞基和郭嚴文同場達成1100安。 本報合成

昨（11日）樂天桃猿隊郭嚴文與統一獅隊陳鏞基同場完成生涯1100安，其實兩人同在2010年進入中職，初登板、千安、1100安的達成時間都相當接近，成為中職史上名符其實的「同梯」。

昨樂天在主場迎戰統一的比賽，4局下距離1100安「M1」的郭嚴文敲出帶有1分打點的安打，緊接著6局上生涯累計安打數1099支的陳鏞基同樣敲安，兩位選手同場達成1100安壯舉。

現年38歲陳鏞基和33歲的郭嚴文過去都有旅美經驗，兩人也都在2010年返台投入中職選秀，當時陳鏞基以狀元身分被統一選走，郭嚴文則是以榜眼之姿加盟Lamigo。

2011年，陳鏞基和郭嚴文分別在3月20日、4月2日迎來了中職初登板，9年後的2020年6月6日，郭嚴文達成千安，同年7月24日輪到陳鏞基，兩人也分居中職史上第25、26位千安俱樂部的打者。如今，兩人的1100安里程碑也在昨晚同時達成，也讓紀錄之夜再添一筆。

另外，陳鏞基也在2020年8月26日完成生涯百盜，成為中職史上第8位生涯千安百轟百盜的打者。郭嚴文生涯至今則是88轟，有機會挑戰千安百轟，不過他的盜壘次數僅32次，要挑戰百盜難度相當高。

中職 郭嚴文 陳鏞基

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