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中職／苦中作樂！拿莫伊漾模仿兄弟打擊動作太傳神 笑翻全場

聯合新聞網／ 綜合報導
拿莫‧伊漾模仿詹子賢打擊動作。 圖／擷自影片
拿莫‧伊漾模仿詹子賢打擊動作。 圖／擷自影片

原定昨（11日）進行的龍象大戰復古主題日只打了3個半局就因雨延賽，期間因雨暫停時，不只看台上的球迷「舞力全開」，球員休息室內也相當精采，味全龍隊拿莫‧伊漾演技大爆棚，先後模仿中信兄弟詹子賢許基宏等人的打擊動作，後來甚至連「大師兄」林智勝也參一腳，惹得全場哈哈大笑。

昨晚打完2局上後雨勢漸大，因雨暫停長達兩個多小時，期間球迷、球員紛紛苦中作樂，跟著現場音樂扭腰擺臀，球員則是玩心大開，在休息區玩起「模仿秀」。

鏡頭帶到詹子賢，拿莫‧伊漾便拿起球棒，開始模仿詹子賢的招牌「搖屁股」打擊動作，詹子賢則是開玩笑地指著現場大螢幕，似乎像在說「你給我記住」，之後拿莫‧伊漾又學詹子賢用手和球棒趕走頭上的蟲蟲大軍，惹來球員、球迷一陣哄堂大笑。

之後鏡頭轉向許基宏，只見拿莫‧伊漾換成左打，傳神地做出打擊前「扭腰」的動作，同樣獲得許基宏點頭青睞。陳家駒的打擊也同樣難不倒拿莫‧伊漾，蹲低、抬腳等重要的打擊特色都表現得非常到位。輪到兄弟三壘指導教練陳江和，拿莫‧伊漾還有禮貌地先向「賢拜」致意才開始模仿，讓陳江和忍不住拍手叫好。

這場模仿秀的高潮出現在鏡頭帶到兄弟打擊教練石志偉時，與他同為La New時期隊友的林智勝連忙趕來接下球棒，並模仿石志偉追打偏高壞球揮空的樣子，引起全場大笑，石志偉自己也笑到「歪腰」。

除了模仿秀外，才藝滿滿的拿莫‧伊漾在牛棚聽見舞曲時也帥氣的扔掉球棒，來一段Breaking的地板動作，帥翻全場。

詹子賢 許基宏 陳家駒 林智勝 中信兄弟 味全龍

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