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中職／羅昂個人6連勝沒放心上 點名陳重廷的轉傳很巨大
統一獅隊今天以4：2擊敗樂天桃猿隊，先發投手羅昂投6.2局失2分，以6連勝為中職生涯啟航，但他直言不在意個人數據，而且每當自己投球時，打線、守備都幫忙很多，此役也點名陳重廷的轉傳是整場關鍵。
羅昂投6.2局共用102球，被敲7安打、失2分，失分出現在第4局，先是被林立掃出陽春砲，接著陳俊秀、郭嚴文的安打串聯。
戰局關鍵演變出現在6局下，獅隊3：2的領先，猿隊本有機會扳平，林泓育打向左外野，李丞齡發生接球瑕疵，這一漏變成二壘打，給予一壘上的馮健庭搶攻追平分的機會，但李丞齡及時補救，與陳重廷、林岱安合力完成這場本壘攻防戰，讓馮健庭在本壘前被判出局。
羅昂表示，此役對自己的狀況有不滿意之處，失投球也被林立打了全壘打，可以贏球要感謝打線、守備的幫忙，還特別點名了陳重廷轉傳本壘抓下出局數，「那是這場比賽一次很巨大的play」。
談到個人連勝，羅昂說：「我不太看這些數據，我的工作是給我的球隊有贏球機會，當我在投球時，常常打線、守備都有發揮，雖然勝投是記在我身上，但我不在意這些，這是一場團隊的勝利。」
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