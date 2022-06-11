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中職／「一定會投進來…」 鄭鎧文狙擊索沙完成生涯50轟
統一獅隊鄭鎧文今天在第7局敲出陽春砲，狙擊樂天桃猿隊洋投索沙，集滿生涯50轟，總教練林岳平對他有期待，「讓他一直比賽，就是希望他找出像今天這樣的擊球感，我們也一直期待他有這樣的表現。」
鄭鎧文2016年常駐一軍，單季繳出24轟賽季，但揮空率過高的缺點暴露在外，也讓他的逐年一軍出賽空間受到壓縮，今年因傷兵、疫情的關係，獅隊外野缺人，為他再次開啟機會。
此役在第7局擔任首位打者，球數0好2壞時，鄭鎧文掃出陽春砲，他還原當下打席想法，「前面兩顆壞球都選掉，想說他一定會投進來。」林岳平也指出，「壘上沒人，投手會跟他對決，如果壘上有人就不會太好打，投手通常會有比較多引誘球。」
林岳平表示，「他是屬於揮空率比較高的選手，但power很好，讓他一直比賽就是希望他找出像今天這樣的擊球感，我們一直期待他有這樣的表現。」
今天敲出本季第2轟，鄭鎧文完成生涯第50轟，他自認進度太慢，也坦言自己亟需克服的問題還是揮空率，「盡量修正揮空率，擊到球才會有好的結果。」
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