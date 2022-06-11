中職／李丞齡漏球換到本壘出局數 餅總：運氣還在

統一獅隊今天以4：2擊敗樂天桃猿隊，6局下的本壘攻防戰擋下追平分，是在守備瑕疵之中迸發的幸運，總教練林岳平談到外野手李丞齡也覺得無奈又不知該拿他如何是好，「每次失誤，欸～都有好的結果。」

獅隊此役在5局攻下2分要回領先，3：2的局面，其實猿隊有機會在6局下扳平，林泓育打向左外野，李丞齡發生接球瑕疵，這一漏變成二壘打，給予一壘上的馮健庭搶攻追平分的機會，但李丞齡及時補救，與陳重廷、林岱安合力完成這場本壘攻防戰，讓馮健庭在本壘前被判出局。

林岳平坦言：「是今天滿關鍵的一個play，我看是有機會接殺的球，他（李丞齡）漏掉，變成長打，又一個回傳死在本壘，畫面上看起來五五波。」然而猿隊未提出挑戰。

談到李丞齡這一漏是否導因於判斷失誤，餅總說：「呃…能力，本來就他的能力。」隨即話鋒一轉，「但是每次失誤，欸～都有好的結果，運氣還在，就再加油。」

獅隊洋投羅昂先發6.2局失2分，拿下本季第6勝，他不談個人6連勝，「重點是團隊的勝利，而不是我，雖然勝投在我身上，但我不在意這些。」他歸功此役打線、守備都有幫忙，也特別點名陳重廷的轉傳，抓下本壘的出局數很關鍵。