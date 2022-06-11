中職／羅昂6連勝領猛獅進逼桃猿 餅總：下周6戰是關鍵

統一獅隊在季冠軍之爭上步步進逼，今天以4：2擒下樂天桃猿隊，再度將雙方勝差縮小為0.5場，總教練林岳平認為下周6戰將是關鍵一周；獅隊洋投羅昂先發6.2局失2分，取得本季第6勝、賽後防禦率1.74，續居雙料榜首。

羅昂前一場先發已是5月31日，當時出現腳部不適問題，因此拉長休息天數，直到今天再登板，扛起與排名第1的猿隊正面交鋒一戰，對壘猿隊洋投索沙。

兩人都在持續不斷的雨勢中力守戰局，羅昂先發6.2局共用102球，被敲7安打、失2分，失分出現在第4局，先挨了林立的陽春砲，陳俊秀、郭嚴文連續2安打串聯再下一城。

林岳平指出，羅昂一直都是等待先發的狀態，上一場因為足底有點不舒服，他主動告知希望給他多一點時間，「雖然那麼久沒投，但他是很有經驗的投手，隨時都準備好，不需要擔心這麼長時間沒投會怎樣。」

索沙投6.1局失4分（責失3分），先是第4局林靖凱的內野安打開啟機會，陳傑憲接續敲安，陳鏞基的二壘方向滾地球幫助獅隊首開紀錄，5局讓邱智呈的安打挹注1分打點，猿隊捕手許禹壕也發生暴傳再送分，索沙投到第7局再挨鄭鎧文的陽春砲。

獅隊取得重要一勝，現在距離猿隊僅剩半場剩差，餅總也認為這一勝關鍵，「畢竟我們要再拉近，這周因為下雨打打停停，今天打完，下周6場比賽，我認為是比較關鍵的一周。」