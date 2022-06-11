中職／葉總踩草皮掀水花 龍象大戰因雨保留

中信兄弟隊與味全龍隊在洲際球場的「龍象大戰」主題日，比賽打到2局下因雨暫停，經過2個多小時等待，雨勢持續不斷，雙方總教練檢視場地時，龍隊總教練葉君璋一踩草皮就濺起積水，場地明顯無法繼續比賽，最終決定保留比賽

今晚的復刻龍象大戰打完2局上，剛進入2局下就因現場下起大雨，於17時33分暫停，由龍隊以1：0領先，原訂18時40分恢復比賽，但遲遲無法舉行，現場只好播起音樂維繫球迷熱情，而兩隊球員也紛紛尬舞、上演模仿秀，一饗球迷。

現場帆布掀開又蓋上，兩隊總教練在聯盟工作人員陪伴下上場視察，葉總過程中持續爭執，更大力踩踏草皮，掀起地上積水，最後在7時40分左右，才決定不打，比賽保留。