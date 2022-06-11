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中職／桃猿聯名新世紀福音戰士熱銷 半小時賣破百萬

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊聯名「新世紀福音戰士」舉辦主題趴，今天穿著主題球衣登場，同日桃園球場上架販售聯名商品，銷售傳出捷報，開放進場30分鐘即賣破120萬。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊聯名「新世紀福音戰士」舉辦主題趴，今天穿著主題球衣登場，同日桃園球場上架販售聯名商品，銷售傳出捷報，開放進場30分鐘即賣破120萬。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊聯名「新世紀福音戰士」舉辦主題趴，今天穿著主題球衣登場，同日桃園球場上架販售聯名商品，銷售傳出捷報，開放進場30分鐘即賣破120萬。

此次聯名「新世紀福音戰士」主題球衣，以初號機塗裝色為發想，使用紫色與螢光綠為主色調，利用使徒襲來、初號機暴走等經典動畫概念延伸出一系列聯名商品，包括LOGO短T、外套、視覺帽T以及更多商品系列，皆於場內進行販售，進場之後僅30分鐘銷售額就突破120萬。

桃園球場本周六、日是台日首度的新世紀福音戰士主題趴，除了聯名商品外，活動兩日在出入口大廳還可以購買「新世紀福音戰士」其他正版周邊商品，球團也號召社團收藏玩家在球場共同打造同樂愛好會，展出彼此的收藏。

兩位女團長Rina與壯壯都盛裝打扮，與社團收藏玩家相見歡，而這兩天賽前都將由樂天女孩進行EVA開場表演「残酷な天使のテーゼ 」，以舞蹈動作完美詮釋動畫主題曲。

樂天桃猿 天使 樂天女孩

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