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玉山盃／北市舒治浩飆149公里 高中最終戰抽筋退場留遺憾

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
2022年玉山盃青棒賽，台北市隊先發投手舒治浩投3.2局失1分，因抽筋退場。記者蘇志畬／攝影
2022年玉山盃青棒賽，台北市隊先發投手舒治浩投3.2局失1分，因抽筋退場。記者蘇志畬／攝影

台北市隊先發投手舒治浩抽筋退場，球隊也因此在投手戰中落居下風，在玉山盃青棒四強戰以1：4敗給桃園市隊，高中生涯最後一戰留下遺憾，只有球速149公里突破個人新高算是安慰獎。

面對青棒強權平鎮高中為主的桃園市隊，舒治浩出賽時沒有壓力，反而興奮，但或許太過興奮，狂催球速的結果，是身體協調性跑掉，前半段的控球不佳，就連舒治浩自己都嚇到，總教練李杜宏表示：「高中生也沒辦法及時修正。」

更關鍵是抽筋，舒治浩其實局間練投時就已感到腿部緊繃，他以為跟過去抽筋時一樣，伸展一下就好，沒想到4局下投到2出局，雙腿一起大抽筋，只能被攙扶著下場，舒治浩說：「我很想投完這局，但站不起來。」

舒治浩最後留下3.2局失1分的紀錄，被敲3支安打，有4次三振但也有3次四壞保送、2次暴投，李杜宏表示：「這大概只有他平常表現的70到75%，可能因為要選秀，想表現，結果太用力去投。」

舒治浩表示，投到後面好不容易進入狀況，很想完投為球隊省投手，但沒想到身體的問題，導致球隊輸球，「教練也說我看起來很想挑戰測速。」

投到150公里是舒治浩的目標，原本最快球速148公里的他，根據場邊球探測速，今天最快有到149公里，李杜宏指出，以目前舒治浩的球速，應該可以獲得球隊青睞，但以現狀來看，進入職棒控球恐怕還要再磨2年，「如果能展現出更理想的控球，爭取上一軍的時間比較可以縮短。」

球速 平鎮高中 選秀

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