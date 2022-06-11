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玉山盃／桃園陽念希完投7局領勝 冠軍戰轉打者再戰新北
桃園市隊高一投手陽念希一夫當關，在四強戰完投7局失1分，率領球隊以4：1擊敗台北市隊，挺進2022年玉山盃青棒賽決賽，明天要與老對手新北市隊爭冠。
「好爽。」陽念希生涯首度完投，用球數剛好100，投到7局也是個人第一次，續航力有感提升，他說：「上了高中之後，重量跟體能做比較多，比較有力。」
不過，陽念希一開始還沒進入狀況，特別是在3局上因為自己先牽制失誤，再一個傳一壘隱形失誤，導致丟掉1分，直到後面隊友追平比數，才開始越投越穩。
總教練藍文成表示：「丟掉那一分後，可能他也比較自責，原本有考慮換投，但後面有找回水準，就讓他繼續壓制。」陽念希也說，自己前一場狀況就沒很好，今天一開始變化球也丟不進好球帶，只能多丟去找回感覺。
前3局的投手戰，台北市隊原本還以1：0領先，不料先發投手舒治浩在投到4局2出局後腿部抽筋，不得不退場休息，而滿壘1好3壞的局面，也因接替的黃翰克投出壞球而擠回追平分。
桃園市隊在5局下更靠著許庭綸二壘打開啟攻勢，王念好內野安打、徐紹予安打各有1分打點，6局再靠對手失誤追加1分，藍文成表示，前面比較難得分，也看得出對方先發投手確實優秀。
陽念希以100球投完7局，被敲8支安打，另有5次三振、沒有保送，拿下勝投，明天冠軍賽不會缺席，要轉打者展現二刀流，陽念希表示，沒有對過新北的投手，但有機會想對決擁有154公里球速的林盛恩，「沒有打過那麼快的球。」
桃園去年與新北爭冠，因雨並列冠軍，今年再相逢，藍文成表示：「就看小高一們能否創造奇蹟，實力上是對方陣容比較優秀，不過棒球是圓的。」
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