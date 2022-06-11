中職／連兩天演雷射肩夢回2016年？鄭鎧文把握當下

統一獅隊外野手鄭鎧文連續兩天用「雷射肩」，讓林哲瑄在二壘前出局，讓人夢回2016年的聯盟助殺王身手，他自知現在在一軍出賽機會不多，「現在有機會就是好好把握，把自己可以做好的做好。」而傳球就是他自知可以做好的部分。

林哲瑄先是在9日的保留比賽中，就有一支打向左外野的安打，遭鄭鎧文的精準傳球擋在二壘前，昨天第2局又是幾乎一模一樣的畫面重演，左外野的車布邊安打上不了二壘，鄭鎧文的助殺又一次讓林哲瑄的安打從二壘打降級為一壘打。

鄭鎧文指出，由於天氣關係，場地比較濕滑，林哲瑄在跑比較沒那麼順，他笑說：「還有，我也傳得滿準的。」他看了重播後，認為林哲瑄9日的跑壘有安全上壘的機會，但悍將隊未挑戰，10日則是先判safe，獅隊挑戰後改判出局。

鄭鎧文2016年在一軍出賽109場，13次助殺居聯盟第1，但此後少了常駐一軍的機會，球迷也漸漸遺忘了他原本就有堅強的傳球實力。

他也自認，「其實我的傳球本來就是一直有維持在水平上，我覺得那是我可以傳好的，至於抓不抓得到，就是看結果。」他坦言，近年在一軍的機會較少，「現在有機會，就是好好把握，把可以做好的做好。」