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中職／「半殘獅」咬到現在真的不容易 曾豪駒點名3小獅

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。報系資料照
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。報系資料照

統一獅隊以半殘隊形打到有爭冠機會，目前居龍頭的樂天桃猿隊，總教練曾豪駒點名3小獅表現亮眼，也讚獅隊「整個隊伍可以咬到現在，我覺得真的不容易。」

獅隊從季前就爆發連環傷兵，蔓延到開季仍持續追加受傷選手，外野3帥少了2帥對獅營戰力最傷，也曾經歷一波規模不小的染疫潮，重創牛棚後防，但撐住戰績於不墜，目前排在上半季戰績榜第2。

而猿隊的首波確診案例出現在5月18日，超過20人染疫且多是主力，在確診潮爆發後9場比賽吞下3勝6敗，獅隊則是同時間豪取8勝3敗，也讓兩隊的勝差從5場縮小到1.5場，猿隊的季冠軍之路如履薄冰。

獅隊可以撐住戰績，是因做對了什麼？曾豪駒笑答：「只要贏球都是對的啊！」他進一步指出，獅隊從季前傷兵出現時，開始啟用年輕選手，一開始也有不順的時候，「但經過一段時間，適應這邊（一軍）的比賽強度，掌握度滿高，目前看起來是做得最好的。」

他點名3位小將，「邱智呈剛開始在強度適應上還沒有抓到方向，但後面越打越穩，李丞齡也有一些適時貢獻，替補捕手柯育民蹲了幾場，也頂下一些責任。」曾豪駒說：「主要是這3個年輕選手，補上了他們的所有空缺，加上金龍、傑憲也有展現本身有的能力，先發投手也都還在，讓整個隊伍可以咬到現在，我覺得真的不容易。」

曾豪駒 樂天桃猿 牛棚

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