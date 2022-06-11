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中職／餅總真的沒生氣 未正眼看郭阜林因確實不應該

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
統一獅隊總教練林岳平。報系資料照
統一獅隊總教練林岳平。報系資料照

統一獅隊郭阜林昨天的跑壘態度惹議，總教練林岳平再三強調未生氣，換人時沒有正眼看他是因這球確實不應該，但選手也知道自己做錯，他直言：「像他這樣歷練的選手，如果我還需要罵，那他不用打了。」

獅隊昨天以1：3輸給富邦悍將隊，郭阜林9局代打敲出掃向全壘打牆的深遠飛球，卻因未積極跑壘，形成最深遠的一壘打，林岳平當下揮手、示意換上代跑，郭阜林退場時也未正眼看他，球迷直覺都覺得餅總生氣了，但他賽後說自己並未生氣。

今天再被問到此事，林岳平說自己真的沒有氣噗噗，「只是這球不應該是這樣子」，當下未看郭阜林，他說：「很正常啊！都做錯了，還要幫他鼓掌嗎？不甩你，是讓你知道你錯了。」

林岳平解釋昨天的代打調度，郭阜林是第2位代打，「若前面那一棒有上壘，他就是追平分，若沒有上壘，就是希望他可以趕快到得點圈，對我們攻擊方是比較有利，結果打出來是可以到得點圈，但沒有做出來。」

林岳平說，郭阜林已經不是新人，像他這樣歷練的選手，知道自己的表現是不對的，「這種的，我不會在雞蛋裡挑骨頭，今天他可能會犯錯，有一天我也可能因為他贏球。」他進一步解釋，「如果今天是年輕選手就要教，這樣的比賽態度，會減少你的突破與成長。」

郭阜林 林岳平 富邦悍將

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