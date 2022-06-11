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中職／郭阜林低級跑壘因自己當裁判 「覺得滿不應該」

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
郭阜林代跑壘態度掀起熱議，他也自知不應該。 聯合報系資料照
郭阜林代跑壘態度掀起熱議，他也自知不應該。 聯合報系資料照

統一獅隊昨天以1：3輸給富邦悍將隊，9局上郭阜林代打敲出掃向全壘打牆的深遠飛球，卻因未積極跑壘，形成最深遠的一壘打，跑壘態度掀起熱議，他也自知不應該，「不管怎樣都要全力跑壘，不該自己當裁判。」他也在賽後就馬上向教練團表達歉意。

郭阜林昨天在9局上、一出局時上場代打，面對悍將隊終結者曾峻岳，一棒掃向左外野，這球在邊線處削過全壘打牆，本該是長打，但郭阜林先是看球、未積極跑壘，跑一壘的腳步也有遲疑，最終只能停留在一壘上，獅隊錯失進占得點圈的機會。

郭阜林昨天深夜在IG限時動態上發文致歉，今天受訪也直言是「低級的跑壘」，他回顧當下狀況，「自己當裁判，覺得會在界外所以猶豫不決，落地時也覺是界外，所以停下腳步，後來才發現，叫我跑二壘時已經來不及。」

「覺得自己蠻不應該的⋯。」郭阜林透露，當下就去和教練團表達歉意，「代打準備這麼久，比數那麼僵持，大家都很拚，我最後一局才代打，不該拖累大家，連跑壘基本都沒做好。」

他昨天並未再多看網友惡評，「昨天盡量早點睡，自己自責了一段時間就決定去睡覺好了。」今天也告訴自己，重新專注在比賽中，「把自己該做的做好，其他的就不要再去想了。」

郭阜林 曾峻岳

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