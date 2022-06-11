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日職／吳念庭自打球後發文報平安 持續訓練西武監督喊讚

聯合新聞網／ 綜合報導
吳念庭(中)昨日因自打球退場，還被攙扶下場，今日在粉絲團上報平安。 截圖自吳念庭粉絲團
吳念庭(中)昨日因自打球退場，還被攙扶下場，今日在粉絲團上報平安。 截圖自吳念庭粉絲團

昨日西武面對讀賣巨人的比賽中，效力於西武的我國好手吳念庭，不慎打出自打球直擊左膝被隊友攙扶下場，他稍早於臉書發文表示已無大礙，並謝謝球迷關心。他在賽前依舊到球場進行訓練，此舉也讓西武監督給予稱讚。

吳念庭昨日因自打球需隊友攙扶下場，辻発彦表示可能是打到舊傷處因此無法出力，當時看是瘀青而已，但下場後立即冰敷，接著前往一遠進行檢查，據《日刊體育》報導僅是瘀傷無大礙，今天才能回到球場練球。

經過一晚休息，吳念庭也在臉書發文報平安：「昨日因自打球提前離場，經過檢查已無大礙，今天早上也很有精神的到球場訓練，練習前還與隊友們比看誰比較年輕，謝謝球迷關心。」

值得一提的是吳念庭受傷後仍堅持訓練，讓嚴格的西武監督辻発彦稱讚不已：「我的球隊不需要軟弱的球員，要是他說痛我就不會排他下場，但吳念庭說他想比賽，請讓我繼續上場，我非常認同他的鬥志及精神。」

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