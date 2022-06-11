棒球／U23唯一高中生沈家羲拚正取 想投一場先發

2022年U23世界盃棒球錦標賽要在台灣開打，中華培訓隊名單在9日公布，穀保家商火球男沈家羲成為本屆唯一高中生，他也有不小野心，「想要先發一場。」

沈家羲今天現身玉山盃青棒賽，雖然因超齡無法參加，仍到場為隊友加油，他自己也有新任務，預計8月10日開始要參加中華隊集訓，準備投入10月13至23日在天母棒球場、洲際棒球場兩地舉行的U23。

沈家羲是被中華棒協拉入聯絡群組，才驚覺自己入選中華培訓隊，而且看名單還是唯一一位高中生，讓他嚇了一跳，「本來以為不只我一個，可能平鎮、高苑也會有人。」

沈家羲雖然擁有153公里球速，但生涯還沒打過國際賽，很期待能夠進入正式名單，投一場先發，他說：「高中時候先發機會不多，特別高三都在後援，這次如果有機會，想要投一場先發，後面還有厲害的學長在。」

至於對手，沈家羲也很坦然地說：「日本、美國應該是不可能，就是多吸收一點經驗。」這次U23在台灣舉行，沈家羲知道會有壓力，「有學長扛啦。」

這次加入培訓隊，沈家羲跟開南大學潘文輝、新北禾聯池恩齊都很熟，不會太擔心，最想找新北市大的投手侯羿輔討教，「想請教他的穩定度，因為我自己容易大起大落，到高三才比較好。」