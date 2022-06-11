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玉山盃／邱緯綸扮「拆彈專家」 滑曲球當武器拚選秀

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
2022年玉山盃青棒賽，新北市隊投手邱緯綸成功「拆彈」。記者蘇志畬／攝影
2022年玉山盃青棒賽，新北市隊投手邱緯綸成功「拆彈」。記者蘇志畬／攝影

新北市隊今天以12：0在5局提前擊敗台南市隊，晉級玉山盃青棒賽冠軍戰，打線大爆發外，第二任投手邱緯綸阻止對手反撲也是關鍵，高三的他對於救火角色駕輕就熟，新練的滑曲球更是秘密武器，也因第六隊效應打算投身中職選秀。

新北市隊先發投手蕭齊在第2局投出2次保送，留下1出局一、二壘有人退場，邱緯綸緊急熱身上場，只用5顆球就化解危機，以滾地球成功製造雙殺。

邱緯綸是新北市隊唯一高三投手，被賦予「救火」任務，有狀況就要上去「拆彈」，總教練周宗志表示，他的直球、滑球、曲球都能有效製造滾地球，壓制對手。

邱緯綸表示，先發的時候要考慮配速、吃局數，但上去解危就告訴自己不能想太多，「配什麼球就丟到捕手手套，今天就丟給對方打，不要想說出太大力量。」

邱緯綸考量到自己球種不夠多，從木棒聯賽開始多練一顆滑曲球，能夠製造對手揮空，成為近期武器球之一，他說：「就是上網看影片學，在平常傳接球時練習，大概練了3、4個月。」

最快球速146公里的邱緯綸擁有左投優勢，是穀保家商今年打算投入中職選秀的6名高三生之一，他透露，今年4月參加東岸聯盟後，就決定挑戰職棒，「因為有多一隊，可以拚一下。」台鋼獵鷹日前正式加盟中職，今年選秀將出現第六張桌子。

中職 選秀

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