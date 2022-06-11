聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山盃／新北扣倒台南晉決賽 宋嘉翔7成打擊率為選秀熱身！

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
2022年玉山盃青棒賽四強戰，新北市隊宋嘉翔單場2安打、5分打點。記者蘇志畬／攝影
2022年玉山盃青棒賽四強戰，新北市隊宋嘉翔單場2安打、5分打點。記者蘇志畬／攝影

休息5天的新北市隊手感沒有冷掉，今天在2022年玉山盃青棒四強賽面對連打三天的台南市隊，以12：0在5局提前獲勝，晉級明天的冠軍戰，捕手宋嘉翔2安打、5分打點，賽事打擊率突破7成，為投入中職選秀熱身。

新北市隊前面只打了2場，6月5日對完台北市隊後，8日原訂對戰的嘉義縣隊因疫情棄賽，加上中間賽程因雨延後一天，到今天才再度出賽，蕭齊先發1.1局退場，原因是第2局出現2次保送，新北接下來靠邱緯綸0.2局踩住煞車，曾奕翔、韋宏亮、張峻瑋各1局聯手完封。

蕭齊原本排定要對台北市隊先發，但當時還沒調整到位，沒想到一延後就到今天才先發，新北市隊總教練周宗志表示：「他今天第1局投得很好，但第2局球隊領先後，可能得失心太重，反而導致控球亂掉，他的直球、決勝球沒太大問題，控球會是未來課題。」

打線也大爆發，1局下捕手宋嘉翔2分打點安打在內，先攻下3分，2局下更打了12人次，宋嘉翔的清壘三壘打將比數拉開到10分差，以5支安打加上3次保送攻下8分，取得提前結束比賽的分差。

周宗志表示：「原本預期打擊表現會比較不好，因為這幾天沒辦法比賽，下雨也只能在室內練習，賽前提醒球員上去打擊要注意節奏，沒想到第2局就打下大局。」

宋嘉翔今天2打數2安打，包辦5分打點，玉山盃3場出賽累計7打數5安打，打擊率高達7成14，攻下9分打點，周宗志表示，宋嘉翔目標選秀很明確，原本打擊力道強，但不太穩定，但高三這年能夠維持高打擊率，「最後半年展現出穩定的成績。」

2022年玉山盃青棒賽四強戰，新北市隊捕手宋嘉翔（左）預計投入中職選秀。記者蘇志畬／攝影
2022年玉山盃青棒賽四強戰，新北市隊捕手宋嘉翔（左）預計投入中職選秀。記者蘇志畬／攝影
2022年玉山盃青棒賽四強戰，新北市隊以12：0在5局提前擊敗台南市隊。記者蘇志畬／攝影
2022年玉山盃青棒賽四強戰，新北市隊以12：0在5局提前擊敗台南市隊。記者蘇志畬／攝影
2022年玉山盃青棒賽四強戰，新北市隊先發投手蕭齊1.1局退場。記者蘇志畬／攝影
2022年玉山盃青棒賽四強戰，新北市隊先發投手蕭齊1.1局退場。記者蘇志畬／攝影

選秀 玉山盃

延伸閱讀

中職／首局開路打擊率破6成 邱智呈看片摸索有成效

玉山盃／4強賽天母舉行 開放觀眾入場觀賽

玉山盃／黃宥幃後援穩守 挑戰職棒要減輕媽媽負擔

玉山盃／宋連恩投到手指抽筋退場 台南市重返4強

相關新聞

中職／羅昂6連勝 續居投手雙冠王

統一獅隊在季冠軍之路上再進逼，昨以4：2擊敗龍頭樂天桃猿隊，雙方勝差縮小為0.5場，總教練林岳平直言：「下周6場是關鍵」...

玉山盃青棒／去年因雨並列冠軍 新北、桃園今爭冠

2022年玉山盃青棒冠軍戰重演老戲碼，桃園市與新北市隊史第7次交手，去年因雨並列冠軍，今年要分勝負，桃園市隊陣容相對劣勢...

中職／「一定會投進來…」 鄭鎧文狙擊索沙完成生涯50轟

統一獅隊鄭鎧文今天在第7局敲出陽春砲，狙擊樂天桃猿隊洋投索沙，集滿生涯50轟，總教練林岳平對他有期待，「讓他一直比賽，就...

中職／羅昂個人6連勝沒放心上 點名陳重廷的轉傳很巨大

統一獅隊今天以4：2擊敗樂天桃猿隊，先發投手羅昂投6.2局失2分，以6連勝為中職生涯啟航，但他直言不在意個人數據，而且每...

中職／李丞齡漏球換到本壘出局數 餅總：運氣還在

統一獅隊今天以4：2擊敗樂天桃猿隊，6局下的本壘攻防戰擋下追平分，是在守備瑕疵之中迸發的幸運，總教練林岳平談到外野手李丞...

中職／羅昂6連勝領猛獅進逼桃猿 餅總：下周6戰是關鍵

統一獅隊在季冠軍之爭上步步進逼，今天以4：2擒下樂天桃猿隊，再度將雙方勝差縮小為0.5場，總教練林岳平認為下周6戰將是關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。