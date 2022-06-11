玉山盃／新北扣倒台南晉決賽 宋嘉翔7成打擊率為選秀熱身！

休息5天的新北市隊手感沒有冷掉，今天在2022年玉山盃青棒四強賽面對連打三天的台南市隊，以12：0在5局提前獲勝，晉級明天的冠軍戰，捕手宋嘉翔2安打、5分打點，賽事打擊率突破7成，為投入中職選秀熱身。

新北市隊前面只打了2場，6月5日對完台北市隊後，8日原訂對戰的嘉義縣隊因疫情棄賽，加上中間賽程因雨延後一天，到今天才再度出賽，蕭齊先發1.1局退場，原因是第2局出現2次保送，新北接下來靠邱緯綸0.2局踩住煞車，曾奕翔、韋宏亮、張峻瑋各1局聯手完封。

蕭齊原本排定要對台北市隊先發，但當時還沒調整到位，沒想到一延後就到今天才先發，新北市隊總教練周宗志表示：「他今天第1局投得很好，但第2局球隊領先後，可能得失心太重，反而導致控球亂掉，他的直球、決勝球沒太大問題，控球會是未來課題。」

打線也大爆發，1局下捕手宋嘉翔2分打點安打在內，先攻下3分，2局下更打了12人次，宋嘉翔的清壘三壘打將比數拉開到10分差，以5支安打加上3次保送攻下8分，取得提前結束比賽的分差。

周宗志表示：「原本預期打擊表現會比較不好，因為這幾天沒辦法比賽，下雨也只能在室內練習，賽前提醒球員上去打擊要注意節奏，沒想到第2局就打下大局。」