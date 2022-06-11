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中職／韋禮安19日新莊賽後開唱 第5屆校草5悍將來競選

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊「台灣大哥大悍將中學」主題日，19日賽後演唱會邀請「療癒系女聲」郭靜、「情歌王子」韋禮安開唱。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊「台灣大哥大悍將中學」主題日，19日賽後演唱會邀請「療癒系女聲」郭靜、「情歌王子」韋禮安開唱。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊一年一度的「台灣大哥大悍將中學」主題日將在18、19日在新莊球場登場，今年將以「悍將中學格紋主題球衣」應戰，年度重頭戲校草選拔也將登場，今年有5位同學要競爭校草榮耀。球團今天也公布，19日將邀請東京奧運拳擊女子銅牌黃筱雯開球，賽後演唱會則邀請「療癒系女聲」郭靜、「情歌王子」韋禮安開唱。

悍將球團今年再度推出主題球衣，全新的「悍將中學格紋主題球衣」，胸前隊名採學院風字體，球衣側邊、袖口和背面則是以制服格紋作為設計。

一年一度的校草選拔為悍將中學主題日重頭戲，今年邁入第5屆，各班派出代表競選校草殊榮，分別為愛唱歌的「音樂班」陳仕朋、籃球及田徑雙棲「體育班」代表范國宸、外表看似小孩球速卻過於常人的「資優班」曾峻岳、留學歸國日文難不倒他的「語文班」郭俊麟，以及古靈精怪點子多的「科學班」陳真，票選結果將在19日賽前揭曉。

本次主題日與台灣大哥大合作，19日賽前邀請黃筱雯擔任開球嘉賓，去年在東京奧運女子51公斤級拿下銅牌，為台灣奪下拳擊史上第一面銅牌，今年更在全大運女子拳擊項目中完成個人7連霸紀錄，將獻出開球初體驗。

悍將中學校園演唱會在19日賽後登場，「療癒系女聲」郭靜、「情歌王子」韋禮安開唱，以首首金曲共度初夏的夜晚，更多活動詳情可上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。

富邦悍將隊「台灣大哥大悍將中學」主題日，19日賽後演唱會邀請「療癒系女聲」郭靜、「情歌王子」韋禮安開唱。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊「台灣大哥大悍將中學」主題日，19日賽後演唱會邀請「療癒系女聲」郭靜、「情歌王子」韋禮安開唱。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊一年一度的「台灣大哥大悍將中學」主題日將在18、19日在新莊球場登場，今年將以「悍將中學格紋主題球衣」應戰。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊一年一度的「台灣大哥大悍將中學」主題日將在18、19日在新莊球場登場，今年將以「悍將中學格紋主題球衣」應戰。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將 黃筱雯 陳仕朋

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