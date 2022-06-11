中職／郭阜林最深遠的一壘打惹議 深夜發文：深感自責

統一獅隊昨天（10日）以1：3輸給富邦悍將隊，9局上郭阜林代打敲出掃向左外野全壘打牆的深遠飛球，卻因未積極跑壘，形成最深遠的一壘打，跑壘態度掀起熱議，他也在深夜發文為此事發文道歉。

郭阜林此役在9局上、一出局時上場代打，面對悍將隊終結者曾峻岳，一棒掃向左外野，這球在邊線處削過全壘打牆，本該是長打，但郭阜林先是看球、未積極跑壘，跑一壘的腳步也有遲疑，最終只能停留在一壘上，獅隊錯失進占得點圈的機會。

總教練林岳平當下揮手、示意換上代跑，郭阜林退場時也未正眼看他，球迷直覺都覺得餅總生氣了，但林岳平賽後對於換代跑的調度解釋並未生氣，就算郭阜林上二壘，同樣會換人。

郭阜林深夜於IG限時動態發文致歉，他寫著：「對今天的跑壘深感自責，日後會更注意比賽細節，拿出職業球員的態度，繼續珍惜每個上場機會。 」