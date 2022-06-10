中職／林哲瑄3安找回手感了？丘總：還要再努力

富邦悍將隊今天以3：1擊敗統一獅隊，隊長林哲瑄繳出本季首度3安打「猛打賞」，總教練丘昌榮不想誇太早，「先不要那麼快…」，他強調：「他還要再努力，我們還要再努力，各方面都是。」

悍將隊此役由老經驗的羅力先發，投6局共用99球，被敲8安打、失1分，打線則在1局、5局各進帳1分，幫助羅力退場時握有2：1領先，郭俊麟、王尉永、曾峻岳協力守成，幫羅力的生涯第99勝上鎖。

打線亮點是林哲瑄，賽前打擊率僅1成28，今天卻上演3安打猛打賞，他前一次單場敲出3安，已是去年10月22日。

被問到林哲瑄的打擊手感是否升溫，丘總回應他還要再努力，球隊也還要再努力，「我們還是一步一步來，今天也有很多戰術、得點圈還是有沒做好的地方，這方面再調整。」但為選手拚勁按讚，丘總說：「每個人都很盡力，在球場上拚勁都很棒。」

林哲瑄昨天就有一支打向左外野的安打，遭獅隊外野手鄭鎧文的精準傳球擋在二壘前，今天第2局又是幾乎一模一樣的畫面重演，左外野的車布邊安打上不了二壘，鄭鎧文又一次讓林哲瑄的安打從二壘打降級為一壘打。

但林哲瑄延續安打手感，第5局再補上安打，接續跑回悍將隊超前分，第7局則是如願跑出二壘打，終於沒在二壘前出局。

兩隊分數進帳都不多，羅力在活化石對決中技壓潘威倫，笑納生涯第99勝，他賽後表示，可以贏球一直都是很棒的一件事，與潘威倫的對決也是一場有趣的比賽，「我知道他一直都是很棒的投手，每次上場都會拿出最好的表現，我對他充滿許多敬意。」