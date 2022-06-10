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中職／一個「有」字釀成烏龍挑戰 丘總認「我的問題」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
胡金龍跑壘被挑戰。 擷圖自畫面
胡金龍跑壘被挑戰。 擷圖自畫面

富邦悍將隊今天以3：1擊敗統一獅隊，取得3連勝，悍將隊第3局針對胡金龍的內野安打提出挑戰，令外界詫異，總教練丘昌榮賽後釋疑，確實是自己聽錯了裡面傳達給他的回覆，他認：「是我自己的問題」。

胡金龍3局上打向中間方向，李宗賢擋下這球，但再傳一壘彈道偏高，一壘手范國宸必須跳起來接球，也因此讓胡金龍有機會閃過他的觸殺，跑出內野安打，悍將隊提出挑戰，但畫面顯示范國宸的手套離胡金龍還有一大段距離，讓外界看不懂到底為何挑戰。

丘昌榮賽後坦承：「是我聽錯」，他表示第一時間得到的手勢就是沒有tag到，但再詢問後得到裡面回覆「有」，一個「有」字各自表述造成這場誤會。

丘昌榮解釋，「整句我沒有聽完，只聽到『有』，以為是國宸有tag到。」但休息室裡看完影片要傳達的意思是胡金龍「有」碰到壘包，因此花掉1個挑戰權，丘總坦承是自己的問題。

胡金龍 丘昌榮

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