中職／活化石對決羅力小勝嘟嘟 生涯99勝到手

兩大投手神獸同場交鋒，雙雙都有不俗好投，羅力以6局失1分的成績小勝潘威倫的5局失2分，富邦悍將隊終場以3：1擊敗統一獅隊、拉出3連勝，羅力取得生涯第99勝，距離中職史上第4位百勝投手的頭銜只剩一步。

此役投手對戰戲碼堪稱兩枚活化石，賽前潘威倫累積147勝，早已是聯盟史上勝投王，羅力以98勝居第4，現役投手則為前兩傑，今天在新莊球場上演兩人的第9度同場先發。

40歲潘威倫先發5局、僅用61球退場，被敲8安打、失2分，於球隊1：2落後時退場，確定勝場無法在今晚再攀歷史新高度，最終吞下本季首敗、生涯第96敗。

37歲的羅力則是投滿6局、99球收工，被敲8安打、失1分，唯一失分出現在第5局，被林靖凱、陳傑憲、胡金龍連3棒敲出安打。

悍將隊首局靠李宗賢、范國宸連續兩支二壘打串聯先馳得點，5局下林哲瑄先敲安打，王詩聰補上二壘打、掃回超前分，也助羅力取得勝投資格；悍將隊先啟用本周先發泡湯的郭俊麟後援1局，3任後援投手接力為他的生涯第99勝上鎖。