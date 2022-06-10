快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／活化石對決羅力小勝嘟嘟 生涯99勝到手

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
羅力先發6局僅失1分。記者葉信菉／攝影
羅力先發6局僅失1分。記者葉信菉／攝影

兩大投手神獸同場交鋒，雙雙都有不俗好投，羅力以6局失1分的成績小勝潘威倫的5局失2分，富邦悍將隊終場以3：1擊敗統一獅隊、拉出3連勝，羅力取得生涯第99勝，距離中職史上第4位百勝投手的頭銜只剩一步。

此役投手對戰戲碼堪稱兩枚活化石，賽前潘威倫累積147勝，早已是聯盟史上勝投王，羅力以98勝居第4，現役投手則為前兩傑，今天在新莊球場上演兩人的第9度同場先發。

40歲潘威倫先發5局、僅用61球退場，被敲8安打、失2分，於球隊1：2落後時退場，確定勝場無法在今晚再攀歷史新高度，最終吞下本季首敗、生涯第96敗。

37歲的羅力則是投滿6局、99球收工，被敲8安打、失1分，唯一失分出現在第5局，被林靖凱、陳傑憲、胡金龍連3棒敲出安打。

悍將隊首局靠李宗賢、范國宸連續兩支二壘打串聯先馳得點，5局下林哲瑄先敲安打，王詩聰補上二壘打、掃回超前分，也助羅力取得勝投資格；悍將隊先啟用本周先發泡湯的郭俊麟後援1局，3任後援投手接力為他的生涯第99勝上鎖。

羅力 潘威倫

延伸閱讀

中職／首局開路打擊率破6成 邱智呈看片摸索有成效

中職／Atta Boy！羅力讚戴培峰球商高

中職／7局好投自己喊停 羅力和丘總約「下一次」

中職／富邦悍將出戰樂天桃猿 羅力拿下中職生涯第98勝

相關新聞

中職／郭阜林最深遠的一壘打惹議 深夜發文：深感自責

統一獅隊昨天（10日）以1：3輸給富邦悍將隊，9局上郭阜林代打敲出掃向左外野全壘打牆的深遠飛球，卻因未積極跑壘，形成最深...

中職／9度遇嘟嘟 羅力99勝到手

距離中職史上第4位百勝投手頭銜，富邦悍將隊洋投羅力再向前跨出一步，昨天面對統一獅隊先發6局僅失1分，率隊以3：1取得3連...

中職／林哲瑄3安找回手感了？丘總：還要再努力

富邦悍將隊今天以3：1擊敗統一獅隊，隊長林哲瑄繳出本季首度3安打「猛打賞」，總教練丘昌榮不想誇太早，「先不要那麼快…」，...

中職／兄弟「寶刀」出鞘 斷4連敗

前場創個人最短先發，德保拉昨晚有備而來，以119球力投8局僅失2分，最後一顆152公里火球更拿下本場第11K，加上李振昌...

中職／一個「有」字釀成烏龍挑戰 丘總認「我的問題」

富邦悍將隊今天以3：1擊敗統一獅隊，取得3連勝，悍將隊第3局針對胡金龍的內野安打提出挑戰，令外界詫異，總教練丘昌榮賽後釋...

中職／活化石對決羅力小勝嘟嘟 生涯99勝到手

兩大投手神獸同場交鋒，雙雙都有不俗好投，羅力以6局失1分的成績小勝潘威倫的5局失2分，富邦悍將隊終場以3：1擊敗統一獅隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。