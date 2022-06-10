聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／活化石對決羅力小勝嘟嘟 生涯99勝到手
兩大投手神獸同場交鋒，雙雙都有不俗好投，羅力以6局失1分的成績小勝潘威倫的5局失2分，富邦悍將隊終場以3：1擊敗統一獅隊、拉出3連勝，羅力取得生涯第99勝，距離中職史上第4位百勝投手的頭銜只剩一步。
此役投手對戰戲碼堪稱兩枚活化石，賽前潘威倫累積147勝，早已是聯盟史上勝投王，羅力以98勝居第4，現役投手則為前兩傑，今天在新莊球場上演兩人的第9度同場先發。
40歲潘威倫先發5局、僅用61球退場，被敲8安打、失2分，於球隊1：2落後時退場，確定勝場無法在今晚再攀歷史新高度，最終吞下本季首敗、生涯第96敗。
37歲的羅力則是投滿6局、99球收工，被敲8安打、失1分，唯一失分出現在第5局，被林靖凱、陳傑憲、胡金龍連3棒敲出安打。
悍將隊首局靠李宗賢、范國宸連續兩支二壘打串聯先馳得點，5局下林哲瑄先敲安打，王詩聰補上二壘打、掃回超前分，也助羅力取得勝投資格；悍將隊先啟用本周先發泡湯的郭俊麟後援1局，3任後援投手接力為他的生涯第99勝上鎖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言