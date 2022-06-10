中職／還是王牌！德保拉8局失2分好投 兄弟止4連敗

止敗靠王牌，中信兄弟隊德保拉今晚找回身手，對味全龍隊119球力投8局失2分、11次三振，幫助球隊以4：2擊敗味全龍隊，中止4連敗。

德保拉前一場先發在6月3日，當時對樂天桃猿隊3.2局失6分，有5分責失，創下個人先發最短先發局數紀錄，也吞下本季首敗，而兄弟從5月31日開始到今天賽前，陷入4連敗。

今天回到洲際主場，德保拉在2局遇到亂流，開局被吉力吉撈．鞏冠、李凱威、拿莫．伊漾連敲3安，丟掉1分，雖然接著三振鈦龍，但又被劉基鴻敲安，再掉1分，之後雖然投出觸身，但抓到雙殺化解滿壘危機。

德保拉之後越投越順，3局被敲2安、4局被敲1安，皆無失分，5局開始連3個半局都投出三上三下，8局續投雖然又遇到危機，但球速也越催越快，頻頻亮起紅燈，最後以一顆152公里的全場最快球速，三振掉拿莫．伊漾，化解2出局一、三壘有人局面。

德保拉最終投完8局，被敲8支安打，失2分，投出11次三振，另有四壞、觸身保送各1次，拿下本季第3勝；後援的李振昌投出三上三下，收下第5次救援成功。

兄弟打線支援來得早，1局下2出局後，林書逸靠暴投從三壘回來得到第1分，詹子賢的二壘打再打回第2分；2局下面對平手局面，林瑞鈞失誤、推進上二壘，林書逸適時安打敲回超前分，而4局下林瑞鈞敲出生涯首安後，再靠推進上二壘，王政順安打敲回第4分。