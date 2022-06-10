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日職／轉先發？張奕中繼3.2局投74球失1分

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
張奕。 資料照(擷圖自推特)
張奕。 資料照(擷圖自推特)

14天沒有出賽，歐力士隊台灣投手張奕今天一登板就連投3.2局、73球，不僅局數、球數創下本季個人新高，上一次投到這個量已經是594天前還擔任先發的時候，有日本球迷就認為「這根本是第二先發」。

歐力士今天以1：6敗給阪神隊，前5局打完就落後5分，也讓張奕在6局獲得登板機會，但似乎太久沒投球，單局被敲2安加上自己投出2次四壞，但有效降低失血，只掉1分。

張奕接下來回穩，7、8局連續投出6上6下，9局還繼續站上投手丘，讓中野拓夢敲出游擊飛球、近本光司敲出一壘滾地出局後，對佐藤輝明投出保送，才退場休息。

張奕雖然投了73球逼近先發等級，但球速沒有因此下滑，其中13顆破150公里，最快球速達155公里，總計投3.2局，被敲2支安打，另有2次三振、3次保送，僅失1分，防禦率從1.86上升到2.03。

張奕今年升上一軍後都是以中繼身分出賽，出賽7場僅失2分，前一次是5月27日對中日隊2局無分，而前一次用球數超過70球、投超過3局，已要追溯到2020年10月25日對羅德隊投5局、90球，之後就轉型牛棚。

張奕 歐力士 球速

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