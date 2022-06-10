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中職／首局開路打擊率破6成 邱智呈看片摸索有成效

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中華職棒統一獅邱智呈。記者劉學聖／攝影
中華職棒統一獅邱智呈。記者劉學聖／攝影

統一獅隊邱智呈開路效果佳，今年擔任第1棒在第1打席的打擊率破6成，他也確實為此做了不少功課，勤看錄影帶摸索對方先發投手拿手球路。

邱智呈昨天在第1打席就面對富邦悍將江少慶敲出內野安打，但比賽打到3局上因雨喊停，比賽尚未成為正式紀錄。官方紀錄上，他擔任開路先鋒在第1局累積11打數敲出7安打，加上昨役的打席則是12支8、打擊率6成67，邱智呈聽到數據有點訝異，「有那麼高喔？我沒有注意到。」

這8支開路安打所打的投手，包括德保拉、索沙、黃子鵬、郭俊麟、鋼龍、江少慶及兩場泰迪，多是陌生的首度對戰，又身為第一位打者，沒有隊友打席可以參考，只能花更多時間預習影片。

邱智呈表示，「前一天知道對面投手是誰後，就會反覆去看拿手球種，怎麼去面對他的投球。」他說在這方面較少請教學長，「自己摸索比較多。」

獅隊今天在新莊球場續戰悍將，續排邱智呈擔任第一棒，面對悍將隊先發投手羅力。

江少慶 富邦悍將

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