中職／8年前初代泰國洋砲 黃泰龍看邱智呈比較「泰」

統一獅隊邱智呈扛首棒表現亮眼，近期以「泰國陳傑憲」的綽號打響名號，成為「泰國洋砲」，富邦悍將隊首席教練黃泰龍8年前也當過「泰國洋砲」，今天被無厘頭問到兩人究竟誰比較像「泰國洋砲」，笑答：「和我比起來，應該是他比較像。」

黃泰龍選手時期名為「黃仕豪」，2014年面臨三壘洋砲羅培茲的到來，原被預期出賽空間可能大幅壓縮，結果黃泰龍在有「釘子」的情況下季初打擊成績大爆發，整季出賽115場，反倒羅培茲只撐了8場比賽就遭解約。

黃泰龍撐過洋砲威脅，加上當年一張南洋風味濃厚的大頭照，頂著一頭捲髮加上黝黑膚色，被球迷戲稱是「泰國洋砲」，當時他也曾因此話題登上媒體版面，大方接受這個綽號，還笑說自己本身也很喜歡泰國。

黃泰龍今天被勾起這段回憶，他回想那年球隊物色三壘洋砲，知道位置飽受威脅，春訓就花了很多時間訓練，「那一年自主的時間幾乎都在練，一天當兩天用，我春訓和智弘一間，常常練到他已經在睡覺的時間才回去。」

春訓苦練之下，他曬得比較黑、也比較滄桑，加上燙了一頭捲髮，大頭照拍出來的成果，被球迷喚作「泰國洋砲」，黃泰龍笑說：「這個綽號對我來說也算肯定吧！是個滿好笑的肯定。」