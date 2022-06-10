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中職／好想票數多一點 江少慶初體驗人氣票選「準備了4張」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
江少慶生涯首度體驗用球迷選票決定的全明星賽。記者陳宛晶／攝影
江少慶生涯首度體驗用球迷選票決定的全明星賽。記者陳宛晶／攝影

人生首度體驗全明星賽人氣票選，富邦悍將隊本土王牌江少慶也覺得很新鮮，聽聞自己目前在先發投手排名第4，他笑答：「希望排名可以再更往前一點、票數再高一點。」一邊拿出手上的4張雜誌選票，「所以我自己也準備了4張。」

江少慶去年以選秀狀元之姿加入悍將隊，今年中職明星賽復辦，他也是首度體驗人氣票選。他透露，票選新聞出來時，家人也有看到，「他們有發現可以重複投票，可以用好幾個帳號，應該都有盡力幫我投吧。」

江少慶生涯首度體驗用球迷選票決定的全明星賽。記者陳宛晶／攝影
江少慶生涯首度體驗用球迷選票決定的全明星賽。記者陳宛晶／攝影

現階段網路票選成績，先發投手由兄弟隊洋投德保拉一支獨秀，接著是統一獅隊古林睿煬、樂天桃猿隊黃子鵬，江少慶排在第4位，且後面還有緊追的泰迪。

江少慶職棒生涯的唯一明星賽經驗為高階1A，未打過小聯盟未來之星明星賽，今年將參與中職明星賽，被預期有望投入中華隊陣中，但僅管如此，他還是渴望票數可以多一點，「專注在球技上，有更好的表現，我相信票數應該就會慢慢回饋到我身上，想辦法在球場上展現自己的力量。」

「所以，我自己也準備了4張。」江少慶手上拿著4張雜誌撕下來的明星賽選票，先發投手欄位都已經勾好，他笑說：「裡面都先選好了，要選他（江少慶），這個一定要勾。」

明星賽 江少慶 中職

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