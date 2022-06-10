中職／13日補賽續投有望完投？古林睿煬：分期付款嗎？

統一獅與富邦悍將隊昨天打到3局上比賽因雨保留，改到13日進行補賽，獅隊「金孫」古林睿煬確定繼續登板，局數向來都是課題的他，屆時已先存了2局在手，是否有望挑戰9局完投？他笑答：「分期付款嗎？」

兩隊昨天在雨勢中苦戰，古林睿煬、江少慶都投得很辛苦，古林睿煬投2局已用51球，被敲3安打、2保送，丟掉1分，但也送出4次三振。

古林睿煬表示，昨天球壓不太下來，「或許下雨天有影響，但兩邊投手條件一樣，不該只有我呈現這種內容。」他坦言，場地條件確實不佳，「你會擔心投手丘會滑，不會那麼肯定去踩，以後也會遇到，不應該是理由，自己要去調整。」

他對野手比較抱歉，「守備起來真的很不舒服，身體很濕、很阿雜，想辦法讓我們野手多點休息時間，讓我在投時節奏快一點，但昨天做得不是很好。」

獅隊教頭林岳平今天也宣布，13日補賽由古林睿煬接續自己未完的賽事，休息3天再登板。

古林睿煬前役登板已吃到7局，13日若能翻版，將有望挑戰生涯第1場完整9局的完投，他笑說：「分期付款嗎？」他表示，目前自己也不確定當天能吃到幾球，考驗在於恢復，「要想辦法把疲勞感代謝掉，重新專注在那一場，等於重新開始。」