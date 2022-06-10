中職／威迪茲使用外部物質一軍禁賽 轉戰二軍未來之星登板
中職二軍未來之星棒球邀請賽，富邦悍將今天與安永鮮物交手，悍將派出因使用外部物質被禁賽的洋投威迪茲先發，投6局無失分，率隊以1比0拿勝，安永鮮物投手林聖榮對前東家先發4局無失分。
中華職棒二軍交流賽、未來之星棒球邀請賽富邦悍將二軍今天與安永鮮物成棒隊交手，悍將派出洋投威迪茲先發，威迪茲先前一軍與味全龍隊交手，被抓到使用外部物質，遭聯盟禁賽10場、罰款新台幣1萬元。
威迪茲今天二軍出賽，先發用86球投6局，僅被敲出1支安打，投出5次三振、無失分，兩隊7局打完0比0僵持不下，悍將隊8局靠著張進德選到保送、滾地球推進、王苡丞適時安打送回致勝分，拿下比賽勝利。
安永鮮物先發投手21歲的林聖榮在2019年季中選秀3輪被悍將隊選進，但還沒有一軍出賽紀錄，去年季後就被釋出，也將參加台鋼雄鷹自辦測試會。
林聖榮今天對前東家先發，用62球投4局，被敲出1支安打，投出4次三振、無失分，安永鮮物同樣具有職棒資歷的投手林晨樺，力拚重回職棒舞台，也會參加自辦測試會，今天中繼登板投1局沒被敲出安打、無失分，拿下中繼成功。
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