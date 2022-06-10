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中職／金孫沒事「鞋子夠厚！」 獅隊13日補賽古林續投

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊投手古林睿煬。報系資料照
統一獅隊投手古林睿煬。報系資料照

統一獅隊「金孫」古林睿煬昨天遭強襲球打中腳部，總教練林岳平今天回應傷勢狀況，由於並未打到腳踝或關節，而是有鞋子保護的腳背，處於輕微挫傷，並無大礙，獅隊也確認13日的補賽由古林睿煬繼續登板。

獅隊昨天出戰富邦悍將隊，比賽打到3局上因雨喊卡，古林睿煬在2局上面對張冠廷的打席，投強襲球打到右小腿近腳踝處，短暫暫停後續留場上，並在下一個打席三振王勝偉，但傷情仍備受球迷關注。

林岳平表示，「是打到腳背，沒有打到腳踝、關節，腳背還有鞋子，處於輕微挫傷，疼痛難免，但應該不會影響到軸心腳的力量。」古林睿煬也笑答沒有問題，「腳正常，鞋子夠厚。」

林岳平今天也一併宣布，13日由古林睿煬接續自己未完的賽事，「一樣是古林，休3天都是合理狀態。」悍將隊則預計「換投」，啟用周一補賽的第28人選項，從二軍叫上楊彬。

古林睿煬 林岳平 富邦悍將

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