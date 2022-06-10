玉山盃／4強賽天母舉行 開放觀眾入場觀賽

玉山盃青棒賽4強明天將在天母棒球場舉行，玉山盃比賽前半段採閉門比賽，中華民國棒球協會今天公告，經過專案申請、4強賽將開放觀眾入場，需出示3劑疫苗接種證明。

111年玉山盃全國青棒錦標賽目前為止賽事因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響採閉門比賽，嘉義縣隊先前因為染疫球員人數達規定、退出賽事，昨天桃園市隊擊敗台南市隊，今天之前4強已經確定3席，分別是新北市、桃園市和台北市。

今天敗部冠軍戰台南市隊以2比1擊敗高雄市隊、搶下最後一張4強門票， 明天早上9時將於天母棒球場與新北市隊交手，下午1時比賽對戰組合則是桃園市和台北市，勝隊取得冠軍戰門票。

中華民國棒球協會今天公告，經過專案申請，4強賽將開放觀眾入場，入場觀眾均需提供接種3劑疫苗滿14日證明，未成年觀眾則提供3日內快篩陰性證明。