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中職／江坤宇、林吳晉瑋快篩陽 兄弟內野主力剩一人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊江坤宇。圖／聯合報系資料照
中信兄弟隊江坤宇。圖／聯合報系資料照

中信兄弟隊內野人手再減二，今日游擊手江坤宇、捕手林吳晉瑋都快篩陽性，將進入隔離，一軍主力內野手只剩一壘手許基宏撐著，好消息是捕手高宇杰將回歸。

中信兄弟球團今天公布，江坤宇、林吳晉瑋快篩呈現陽性，後續將依指揮中心及聯盟規範辦理。江坤宇之替補球員為林瑞鈞，林吳晉瑋則與高宇杰對換回來。

兄弟最早是在5月11日傳出投手呂彥青快篩陽性，接著陳子豪、杜家明、高宇杰陸續確診，二壘手岳東華在6月3日快篩陽性，三壘手王威晨則是5日發燒確診，加上今天的江坤宇，內野戰力陸續淪陷。

江坤宇與許基宏是兄弟本季唯二全勤出賽的野手，江坤宇出賽37場打擊率3成57、45支安打，是團隊打擊、安打王，兩項數據也在聯盟排名第二，再加上金手套級的守備，江坤宇的缺席將使兄弟戰力大打折扣。

江坤宇 高宇杰 許基宏

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