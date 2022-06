經典賽／多明尼加夢幻隊火力驚人 若組成有望奪隊史第二冠

This could be DR's 🇩🇴 Dream Team for the 2023 WBC:



1. Fernando Tatis Jr. SS

2. Jose Ramirez 2B

3. Juan Soto LF

4. Vladimir Guerrero Jr. 1B

5. Rafael Devers DH

6. Manny Machado 3B

7. Teoscar Hernádez RF

8. Gary Sanchez C

9. Starling Marte CF