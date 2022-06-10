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經典賽／多明尼加夢幻隊火力驚人 若組成有望奪隊史第二冠

聯合新聞網／ 綜合報導
小葛雷諾。 法新社
小葛雷諾。 法新社

原定2021年舉行的世界棒球經典賽（WBC），因受疫情延宕終於確定在2023年回歸，其中擁有多大聯盟選手的多明尼加夢幻隊讓外界相當期待。

2006年舉辦首屆的世界棒球經典賽，至今進行過4屆，日本、多明尼加、美國分別拿過冠軍，2013年多明尼加陣中擁有卡諾（Robinson Cano）、拉米瑞茲（Hanley Ramirez）、拉米瑞茲（José Ramírez）、克魯茲（Nelson Cruz）等重炮手，再配上終結者羅德尼（Fernando Rodney），最終以8戰全勝的戰績，創下經典賽的紀錄。

由於大聯盟為經典賽的主辦單位之一，因此來自世界各國的職業好手參與度極高，先前就有消息傳出目前古巴職業棒球員協會（ACPBP）設法想徵招曾經叛逃到大聯盟的古巴球員，「古巴夢幻隊」若真能組成，預想陣容星度破表。

而來自多明尼加的強打也不少於古巴，近日資深記者高梅茲（Héctor Gómez）在推特上試排多明尼加經典賽打線，由藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero）和教士重砲小塔提斯（ Fernando Tatis Jr）領軍的陣容火力驚人，有機會再創佳績，奪下自2013年後的第二冠。

多明尼加 古巴 疫情 日本 美國

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