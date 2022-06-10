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經典賽／多明尼加夢幻隊火力驚人 若組成有望奪隊史第二冠
原定2021年舉行的世界棒球經典賽（WBC），因受疫情延宕終於確定在2023年回歸，其中擁有多大聯盟選手的多明尼加夢幻隊讓外界相當期待。
2006年舉辦首屆的世界棒球經典賽，至今進行過4屆，日本、多明尼加、美國分別拿過冠軍，2013年多明尼加陣中擁有卡諾（Robinson Cano）、拉米瑞茲（Hanley Ramirez）、拉米瑞茲（José Ramírez）、克魯茲（Nelson Cruz）等重炮手，再配上終結者羅德尼（Fernando Rodney），最終以8戰全勝的戰績，創下經典賽的紀錄。
由於大聯盟為經典賽的主辦單位之一，因此來自世界各國的職業好手參與度極高，先前就有消息傳出目前古巴職業棒球員協會（ACPBP）設法想徵招曾經叛逃到大聯盟的古巴球員，「古巴夢幻隊」若真能組成，預想陣容星度破表。
而來自多明尼加的強打也不少於古巴，近日資深記者高梅茲（Héctor Gómez）在推特上試排多明尼加經典賽打線，由藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero）和教士重砲小塔提斯（ Fernando Tatis Jr）領軍的陣容火力驚人，有機會再創佳績，奪下自2013年後的第二冠。
This could be DR's 🇩🇴 Dream Team for the 2023 WBC:— Héctor Gómez (@hgomez27) 2022年6月7日
1. Fernando Tatis Jr. SS
2. Jose Ramirez 2B
3. Juan Soto LF
4. Vladimir Guerrero Jr. 1B
5. Rafael Devers DH
6. Manny Machado 3B
7. Teoscar Hernádez RF
8. Gary Sanchez C
9. Starling Marte CF
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