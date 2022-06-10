快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

玉山盃／黃宥幃後援穩守 挑戰職棒要減輕媽媽負擔

中央社／ 新北10日電
玉山盃青棒賽台南市隊投手黃宥幃（圖）10日後援登板，幫助球隊守住勝利，以2比1擊敗高雄市隊晉級4強。 中央社
玉山盃青棒賽台南市隊投手黃宥幃（圖）10日後援登板，幫助球隊守住勝利，以2比1擊敗高雄市隊晉級4強。 中央社

玉山盃青棒賽台南市隊投手黃宥幃後援登板，幫助球隊守住勝利，以2比1擊敗高雄市隊晉級4強；黃宥幃對變速球很有自信，決定挑戰中職選秀，希望減輕媽媽負擔。

111年玉山盃全國青棒錦標賽台南市隊今天敗部與高雄市隊交手，台南市隊前6局打完2比0領先，高雄市隊7局靠著接連安打、失誤追回1分，黃宥幃後援及時穩住，讓打者敲出三壘方向平飛球出局、替球隊守住勝利。

黃宥幃今天總計用7球投0.1局，被敲1支安打，但也抓下關鍵出局數、幫助球隊守住勝利，台南市隊晉級4強、明天將與新北市隊爭冠軍戰門票。

台南市隊總教練何信賢表示，黃宥幃是很聰明的球員，該做的事情都會做好，變化球和直球都不錯，最拿手的球路是變速球，如果直球可以再提升，加上本來的優勢變化球和控球都很出色，「進到職棒會很好用。」

黃宥幃很早就確定挑戰中職選秀，他表示高中打完高中木棒聯賽之後，對成績很滿意，也聽說有球探在關注，加上家庭經濟考量、就想要拚看看。

黃宥幃變化球種類多，除了拿手的變速球外，還有指叉、曲球、滑球、伸卡球，他對變化球很有自信，但也知道直球還需要提升，「對決時候都是投變化球，變化球可以運用到下盤力量丟球，想要把直球提升到職棒水準。」黃宥幃目前最快球速144公里。

黃宥幃家族算是棒球世家，舅舅曾赴日本高校打球，是現在中職中信兄弟隊總教練林威助大一屆的學長，但最後沒有繼續留在棒球圈，另外表哥是富邦悍將隊投手范玉禹，雖然媽媽一開始並不同意讓他打球，但他笑說：「我不想離開，就一直打下去了。」

黃宥幃是單親家庭小孩，底下還有弟弟妹妹，這也是促使他決定要挑戰職棒的主要原因之一，「媽媽說，如果我要讀大學她也會想辦法把我們養大，但我想要減輕媽媽的負擔，讓她不要這麼辛苦。」

中職 選秀 玉山盃

延伸閱讀

中職／台鋼首位狀元挑曾子祐？ 領隊劉東洋：需考量未來2年

玉山盃／台鋼雄鷹對南部球員情感特別 領隊劉東洋現身播報

玉山盃／嘉義縣隊有人確診退賽 桃園市擊敗台南市晉級4強

玉山盃／嘉義縣9選手確診退賽 球員痛哭返家居隔

相關新聞

中職／郭阜林最深遠的一壘打惹議 深夜發文：深感自責

統一獅隊昨天（10日）以1：3輸給富邦悍將隊，9局上郭阜林代打敲出掃向左外野全壘打牆的深遠飛球，卻因未積極跑壘，形成最深...

中職／9度遇嘟嘟 羅力99勝到手

距離中職史上第4位百勝投手頭銜，富邦悍將隊洋投羅力再向前跨出一步，昨天面對統一獅隊先發6局僅失1分，率隊以3：1取得3連...

中職／林哲瑄3安找回手感了？丘總：還要再努力

富邦悍將隊今天以3：1擊敗統一獅隊，隊長林哲瑄繳出本季首度3安打「猛打賞」，總教練丘昌榮不想誇太早，「先不要那麼快…」，...

中職／兄弟「寶刀」出鞘 斷4連敗

前場創個人最短先發，德保拉昨晚有備而來，以119球力投8局僅失2分，最後一顆152公里火球更拿下本場第11K，加上李振昌...

中職／一個「有」字釀成烏龍挑戰 丘總認「我的問題」

富邦悍將隊今天以3：1擊敗統一獅隊，取得3連勝，悍將隊第3局針對胡金龍的內野安打提出挑戰，令外界詫異，總教練丘昌榮賽後釋...

中職／活化石對決羅力小勝嘟嘟 生涯99勝到手

兩大投手神獸同場交鋒，雙雙都有不俗好投，羅力以6局失1分的成績小勝潘威倫的5局失2分，富邦悍將隊終場以3：1擊敗統一獅隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。