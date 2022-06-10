快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／樂天女孩添新血 選美亞軍胡佳琳加入

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls正選名單，胡佳琳入選。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls正選名單，胡佳琳入選。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天公布第二波專屬啦啦隊Rakuten Girls正選名單，前世界華裔小姐亞軍胡佳琳從「Trainee 練習生」中脫穎而出，入選正式女孩名單。

樂天桃猿球團表示，「Trainee 練習生」芷霖、伊婷、佳琳三位在延長培訓期之後，今球團公布第二波女孩正選名單，歡迎胡佳琳入選正式女孩名單。

球團肯定所有練習生的努力，也謝謝芷霖、伊婷兩位一路以來接受練習生的培訓。正選的佳琳從2021一整年至今接受樂年女孩完整的培訓，歷經多次的試煉以及課程，於6月6日通過球團的測試，在2022年六月正式成為樂天女孩的一員。

胡佳琳，外號「嘎琳-Galin」，生日10/2，星座是天秤座，身高167公分，喜歡貓與狗，也是一位擅長唱歌的女孩，曾多次參加國際選美比賽，更獲得世界華裔小姐亞軍、亞洲小姐亞軍等多項選美殊榮，她的女孩背號選擇2號。

佳琳在2021年以些微之差沒有選上樂天女孩，球團邀請其繼續以練習生的姿態來參與培訓，時常看到佳琳來到球場一起練習以及觀摩學姊表演，感受氣氛。如今夢想成真，入選正式成員，可謂是一圓舞蹈夢想，在原成員李芳離開後，佳琳將是第25位成員，新的演藝生涯即將啟程。

樂天桃猿 樂天女孩 啦啦隊

延伸閱讀

中職／台鋼首位狀元挑曾子祐？ 領隊劉東洋：需考量未來2年

中職／蔡鎮宇關鍵安逆轉兄弟 桃猿中止2連敗

中職／相隔34天登板被打斷 江少慶有心理準備

中職／江少慶歸隊首戰被打斷 悍將、獅隊之戰因雨保留

相關新聞

中職／郭阜林最深遠的一壘打惹議 深夜發文：深感自責

統一獅隊昨天（10日）以1：3輸給富邦悍將隊，9局上郭阜林代打敲出掃向左外野全壘打牆的深遠飛球，卻因未積極跑壘，形成最深...

中職／9度遇嘟嘟 羅力99勝到手

距離中職史上第4位百勝投手頭銜，富邦悍將隊洋投羅力再向前跨出一步，昨天面對統一獅隊先發6局僅失1分，率隊以3：1取得3連...

中職／林哲瑄3安找回手感了？丘總：還要再努力

富邦悍將隊今天以3：1擊敗統一獅隊，隊長林哲瑄繳出本季首度3安打「猛打賞」，總教練丘昌榮不想誇太早，「先不要那麼快…」，...

中職／兄弟「寶刀」出鞘 斷4連敗

前場創個人最短先發，德保拉昨晚有備而來，以119球力投8局僅失2分，最後一顆152公里火球更拿下本場第11K，加上李振昌...

中職／一個「有」字釀成烏龍挑戰 丘總認「我的問題」

富邦悍將隊今天以3：1擊敗統一獅隊，取得3連勝，悍將隊第3局針對胡金龍的內野安打提出挑戰，令外界詫異，總教練丘昌榮賽後釋...

中職／活化石對決羅力小勝嘟嘟 生涯99勝到手

兩大投手神獸同場交鋒，雙雙都有不俗好投，羅力以6局失1分的成績小勝潘威倫的5局失2分，富邦悍將隊終場以3：1擊敗統一獅隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。