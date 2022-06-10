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中職／樂天女孩添新血 選美亞軍胡佳琳加入
樂天桃猿隊今天公布第二波專屬啦啦隊Rakuten Girls正選名單，前世界華裔小姐亞軍胡佳琳從「Trainee 練習生」中脫穎而出，入選正式女孩名單。
樂天桃猿球團表示，「Trainee 練習生」芷霖、伊婷、佳琳三位在延長培訓期之後，今球團公布第二波女孩正選名單，歡迎胡佳琳入選正式女孩名單。
球團肯定所有練習生的努力，也謝謝芷霖、伊婷兩位一路以來接受練習生的培訓。正選的佳琳從2021一整年至今接受樂年女孩完整的培訓，歷經多次的試煉以及課程，於6月6日通過球團的測試，在2022年六月正式成為樂天女孩的一員。
胡佳琳，外號「嘎琳-Galin」，生日10/2，星座是天秤座，身高167公分，喜歡貓與狗，也是一位擅長唱歌的女孩，曾多次參加國際選美比賽，更獲得世界華裔小姐亞軍、亞洲小姐亞軍等多項選美殊榮，她的女孩背號選擇2號。
佳琳在2021年以些微之差沒有選上樂天女孩，球團邀請其繼續以練習生的姿態來參與培訓，時常看到佳琳來到球場一起練習以及觀摩學姊表演，感受氣氛。如今夢想成真，入選正式成員，可謂是一圓舞蹈夢想，在原成員李芳離開後，佳琳將是第25位成員，新的演藝生涯即將啟程。
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