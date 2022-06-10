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玉山盃／宋連恩投到手指抽筋退場 台南市重返4強

中央社／ 新北10日電
玉山盃青棒賽台南市隊宋連恩（圖）10日先發5局無失分、好投壓制，率隊以2比1擊敗高雄市隊、睽違6年重返4強，宋連恩投到手指抽筋退場；目標均速提升至143公里。 中央社
玉山盃青棒賽台南市隊宋連恩（圖）10日先發5局無失分、好投壓制，率隊以2比1擊敗高雄市隊、睽違6年重返4強，宋連恩投到手指抽筋退場；目標均速提升至143公里。 中央社

玉山盃青棒賽台南市隊宋連恩先發5局無失分、好投壓制，率隊以2比1擊敗高雄市隊、睽違6年重返4強，宋連恩投到手指抽筋退場，高中持續進步，目標均速提升至143公里。

111年玉山盃全國青棒錦標賽敗部冠軍戰今天在三重棒球場舉行，台南市隊與高雄市隊交手，台南市隊開賽就有攻勢，1局靠著保送、犧牲觸擊、江孟軒安打送回第1分，黃振崴安打，再靠著保送、高飛犧牲打跑回第2分。

台南市隊先發投手宋連恩展現壓制力，總計用86球投5局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、2次四壞保送，無失分；宋連恩4局投完手指開始有抽筋的狀況，但他希望留在場上盡力幫助球隊，5局投完還是沒有緩解、提前退場。

台南市隊總教練何信賢表示，宋連恩今天雖然有些控球沒有很到位，但有慢慢修正回來，今天投得很棒了，有壓制對方打者；何信賢提到，宋連恩剛進到高中沒有很突出，但照著課表訓練，成長很多，球速和變化球都一直在進步。

宋連恩上一場與高雄市隊交手也展現不錯的壓制力，但他表示今天狀況比較不好，用球量有點多，投到4局手指抽筋，但想著如果沒有撐住、會消耗太多的牛棚，5局投完抽筋部位延伸到手臂，真的受不了了才跟教練反應。

目前高二的宋連恩自評進步最多的是心態，以前如果守備有失誤，場上容易脾氣暴躁，現在會反過來安撫隊友情緒，讓他們可以專心面對接下來的比賽；宋連恩目前最快球速143公里，他也希望球速再提升，把均速提升至143公里。

台南市隊昨天比賽不敵桃園市隊、落入敗部，今天擊敗高雄市隊晉級4強，明天將與新北市隊交手，力拚冠軍戰門票，何信賢表示，「我們的投手也差不多了，明天比賽全力以赴」。

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